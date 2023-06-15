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15 июня начинается приёмная кампания в учреждениях профтехобразования

15 июня 2023 07:11
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Новости Беларуси. Новый этап вступительной кампании. С 15 июня претендентов на обучение ждут в учреждениях профтехобразования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 июня начинается приёмная кампания в учреждениях профтехобразования-1

Престижность рабочих профессий в том, что, в первую очередь, на них держится экономика страны. Всего в Беларуси около 160 таких учебных заведений. Из нововведений этого года: квалификацию наладчика оборудования в производстве изделий из пластмасс предлагает Гомельский колледж электротехники и информационных технологий. Флористов начинают готовить в Минском колледже декоративно-прикладного искусства.

15 июня начинается приёмная кампания в учреждениях профтехобразования-4

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
Я рекомендую отследить квалификации, которые находятся в регионе, как правило, они дублируются. То есть во всех регионах охват квалификаций примерно одинаковый. Конечно, есть особенности, связанные с базовыми предприятиями. Если в Жлобине находится металлургический завод, то там в колледжах будут сосредоточены специальности по машиностроению, металлообработке более концентрировано. В целом у нас специальности массовые распределены по республике довольно равномерно.

15 июня начинается приёмная кампания в учреждениях профтехобразования-7

Структура подготовки в белорусских колледжах совершенствуется постоянно. Определяющий фактор здесь – изменение потребностей рынка труда. Швея или оператор компьютерной графики, краснодеревщик – не обязательно иметь высшее образование, чтобы быть востребованным специалистом.

# Образование в Беларуси # общество # Александра Петрова # Фотофакт

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