15 июня начинается приёмная кампания в учреждениях профтехобразования

Новости Беларуси. Новый этап вступительной кампании. С 15 июня претендентов на обучение ждут в учреждениях профтехобразования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Престижность рабочих профессий в том, что, в первую очередь, на них держится экономика страны. Всего в Беларуси около 160 таких учебных заведений. Из нововведений этого года: квалификацию наладчика оборудования в производстве изделий из пластмасс предлагает Гомельский колледж электротехники и информационных технологий. Флористов начинают готовить в Минском колледже декоративно-прикладного искусства.

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

Я рекомендую отследить квалификации, которые находятся в регионе, как правило, они дублируются. То есть во всех регионах охват квалификаций примерно одинаковый. Конечно, есть особенности, связанные с базовыми предприятиями. Если в Жлобине находится металлургический завод, то там в колледжах будут сосредоточены специальности по машиностроению, металлообработке более концентрировано. В целом у нас специальности массовые распределены по республике довольно равномерно.