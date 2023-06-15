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Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о народном ополчении

15 июня 2023 06:38
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Новости Беларуси. От приведения законодательства в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции, новшеств в Уголовно-процессуальном кодексе до наращивания взаимодействия со странами Африки. Таков спектр вопросов повестки дня сегодняшнего очередного заседания девятой сессии Палаты представителей. Всего в ней 11 вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о народном ополчении-1

Во втором чтении планируется принять, в частности, проект закона «О народном ополчении». Закон решает две основные задачи: дает возможность непризванным гражданам защищать с оружием в руках страну, а также оказывать помощь в этом правоохранительным органам. За участником военного ополчения будет сохраняться место работы и зарплата.

На обсуждение также выносятся нововведения в банковской сфере, прогнозировании социально-экономического развития. Ратификация ряда международных документов активизирует сотрудничество с перспективным партнером – Зимбабве, реализуя таким образом январские договоренности, когда состоялся государственный визит Александра Лукашенко в Хараре.

# Закон # общество # Фотофакт

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