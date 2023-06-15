Депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о народном ополчении

Новости Беларуси. От приведения законодательства в соответствие с изменениями и дополнениями Конституции, новшеств в Уголовно-процессуальном кодексе до наращивания взаимодействия со странами Африки. Таков спектр вопросов повестки дня сегодняшнего очередного заседания девятой сессии Палаты представителей. Всего в ней 11 вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во втором чтении планируется принять, в частности, проект закона «О народном ополчении». Закон решает две основные задачи: дает возможность непризванным гражданам защищать с оружием в руках страну, а также оказывать помощь в этом правоохранительным органам. За участником военного ополчения будет сохраняться место работы и зарплата.

На обсуждение также выносятся нововведения в банковской сфере, прогнозировании социально-экономического развития. Ратификация ряда международных документов активизирует сотрудничество с перспективным партнером – Зимбабве, реализуя таким образом январские договоренности, когда состоялся государственный визит Александра Лукашенко в Хараре.