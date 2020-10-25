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Александр Лукашенко поздравил с Днём автомобилиста и дорожника работников и ветеранов отраслей

25 октября 2020 11:35
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Новости Беларуси. Повышение безопасности с акцентом на ремонтные работы и реконструкцию 12 мостов: Министерство транспорта готовит Программу развития дорог до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О планах ведомство объявило накануне Дня автомобилиста и дорожника, который отмечают 25 октября.

Александр Лукашенко поздравил с Днём автомобилиста и дорожника работников и ветеранов отраслей-1

Протяженность республиканских дорог в Беларуси – около 16 тысяч километров. Их состояние по достоинству могут оценить автомобилисты. Конкурентоспособность тех, кто занят в сфере перевозки грузов и пассажиров, постоянно растет на внутреннем и международном рынках.

Александр Лукашенко поздравил с Днём автомобилиста и дорожника работников и ветеранов отраслей-4

С Днем автомобилиста и дорожника работников и ветеранов отраслей поздравил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что автомобильный транспорт и дорожное хозяйство – два стратегических звена экономики.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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