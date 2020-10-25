Александр Лукашенко поздравил с Днём автомобилиста и дорожника работников и ветеранов отраслей

Новости Беларуси. Повышение безопасности с акцентом на ремонтные работы и реконструкцию 12 мостов: Министерство транспорта готовит Программу развития дорог до 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протяженность республиканских дорог в Беларуси – около 16 тысяч километров. Их состояние по достоинству могут оценить автомобилисты. Конкурентоспособность тех, кто занят в сфере перевозки грузов и пассажиров, постоянно растет на внутреннем и международном рынках.