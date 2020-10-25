«Нас оценивали не по внешности, а по IQ и лидерским качествам». Белоруска Полли Каннабис о подготовке к конкурсам красоты

Новости Беларуси. Порхать по сцене белорусской модели Полли Каннабис помогают занятия по латине и подиумной походке. Легкость рождается в очень сложных многочасовых тренировках, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Софья Катюхина, тренер:

Вращаем много, чтобы у нее была самая лучшая проходка, ее оценили максимально высоко на ее конкурсе, куда она хочет попасть, и чтобы она стала самой лучшей. Секрет и нюансы в том, чтобы максимально ровно держать осаночку и держать взгляд, тогда покорятся все судьи и растают мужчины. Но иногда конкурсная финишная прямая превращается в гонку на выживание.

Полли Каннабис, модель, Miss Grand Belarus:

Вторник и четверг я 12 часов занимаюсь курсами, начинаю с самого утра и заканчиваю примерно к десяти вечера. Начинаю с танцев, потом иду на испанский, потому что мне нужен был испанский для этого конкурса Miss Grand, я решила выучить язык, потом вокал и снова танцы – два занятия. Потом я иду на актерское мастерство. Самый насыщенный день – вторник и четверг, в остальные дни я могу сходить на актерское или на танцы. Для чего все эти жертвы, спросите вы.

Полли Каннабис:

У каждой модели есть фотография, где она стоит со всеми своими наградами. Здесь не все мои награды, только самые значимые, самые топовые, и я хочу о них рассказать. Вот это Miss Multiverse, это реалити-шоу, которое проходило в Доминикане, и параллельно конкурс красоты. Нас оценивали не по внешности, то есть внешность – это кастинг был первоначально, а дальше уже нас оценивали по IQ, мы проходили тест. Нас оценивали по умению работать в команде и дружить, нас оценивали по лидерским качествам и по умению преодолевать свой страх. Например, нужно было прыгать со скалы в воду, это было страшно, потому что я очень боюсь высоты. Но я переборола свой страх. После этого реалити-шоу, мне кажется, я вышла другим человеком. Вот это «Мисс Земля», входит в топ-3 с «Мисс Вселенная» и «Мисс мира». Я являюсь первой представительницей Беларуси на конкурсе «Мисс Земля». Это прошлый сентябрь в Эквадоре. У каждого конкурса своя миссия. К примеру, на Филиппинах для улучшения экологической ситуации в океане девушки ныряли на глубину 20 метров, чтобы заселить выращенных в бассейне многокилограммовых моллюсков, которые очищают воду. Так, благодаря Полли, морской брюхоногий обрел дом и до сих пор чувствует себя отлично. А белоруска тем временем покоряет новые вершины и радуется осени в родной столице.