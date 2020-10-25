«Превращение в бабочку – метаморфоза человека». Минская художница создала необычную картину

Новости Беларуси. Каждое созданное творение – любимое, но с каждой новой работой художник становится совершеннее, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Одна из последних картин нашей героини получила название «Метаморфоза». Становление человека от рождения и до зрелого возраста.

Виктория Богуш, художник, дизайнер:

Перевоплощение внутреннее. Такое духовное. Мы все-таки меняемся. От ребенка, потом идет более зрелый, но гормональный, там вообще голова не работает, 20 лет, наверное, 25. Я считаю со своего опыта небольшого. И превращение в бабочку – такой ход, метаморфоза человека. Мне показалось, что это так.

Несомненно, в каждой из картин так или иначе отражается мастер. В свободное время Виктория занимается спортом. А еще начинающая художница в прошлом году стала финалистом международной онлайн-выставки Open Call «Не твое тело», которую проводила Московская галерея. Теперь белоруска активно сотрудничает с московскими коллегами.

Виктория Богуш:

Хотелось бы у нас в Республике Беларусь действительно сделать какой-то толчок, новое движение. Не просто живопись, а современные, новые инсталляции, чтобы это было свежо, добавить красок.