Прямой эфир

«Превращение в бабочку – метаморфоза человека». Минская художница создала необычную картину

25 октября 2020 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каждое созданное творение – любимое, но с каждой новой работой художник становится совершеннее, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Одна из последних картин нашей героини получила название «Метаморфоза». Становление человека от рождения и до зрелого возраста.

«Превращение в бабочку – метаморфоза человека». Минская художница создала необычную картину -1

Виктория Богуш, художник, дизайнер:
Перевоплощение внутреннее. Такое духовное. Мы все-таки меняемся. От ребенка, потом идет более зрелый, но гормональный, там вообще голова не работает, 20 лет, наверное, 25. Я считаю со своего опыта небольшого. И превращение в бабочку – такой ход, метаморфоза человека. Мне показалось, что это так.

«Превращение в бабочку – метаморфоза человека». Минская художница создала необычную картину -4

Несомненно, в каждой из картин так или иначе отражается мастер. В свободное время Виктория занимается спортом. А еще начинающая художница в прошлом году стала финалистом международной онлайн-выставки Open Call «Не твое тело», которую проводила Московская галерея. Теперь белоруска активно сотрудничает с московскими коллегами.

«Превращение в бабочку – метаморфоза человека». Минская художница создала необычную картину -7

Виктория Богуш:
Хотелось бы у нас в Республике Беларусь действительно сделать какой-то толчок, новое движение. Не просто живопись, а современные, новые инсталляции, чтобы это было свежо, добавить красок.

«Превращение в бабочку – метаморфоза человека». Минская художница создала необычную картину -10

У Виктории много планов на будущее. Она легко и уверенно движется вперед, создавая не только собственный стиль, но и особую атмосферу вокруг себя. Любите то, что делаете, и тогда любые сложности будут вам по плечу.

# Художники Минска # общество # Виктория Богуш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нас оценивали не по внешности, а по IQ и лидерским качествам». Белоруска Полли Каннабис о подготовке к конкурсам красоты
25 октября 2020 08:11

«Нас оценивали не по внешности, а по IQ и лидерским качествам». Белоруска Полли Каннабис о подготовке к конкурсам красоты

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт
24 октября 2020 20:56

Как правильно высушить мокрую обувь и какие способы сушки под запретом? Рассказывает эксперт

Белорусский народ не делится на своих и чужих. О чём говорили участники автопробега 24 октября?
24 октября 2020 20:36

Белорусский народ не делится на своих и чужих. О чём говорили участники автопробега 24 октября?