Александр Лукашенко поздравил с днем рождения митрополита Филарета

Новости Беларуси. Митрополит Филарет, почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси отмечает 21 марта день рождения. В нашей стране его знают как человека глубокой веры. Более тридцати лет Владыка посвятил служению церкви в Беларуси.

Митрополит Филарет – обладатель высоких наград и ученых степеней, его считают одним из авторитетнейших богословов Русской православной церкви.

Поздравление почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие годы Вы посвятили укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности. Неустанно направляли свои силы на сохранение мира и согласия в нашей стране, утверждение христианских ценностей, возрождение и приумножение православных традиций.