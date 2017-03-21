10 белорусских ресторанов и 1 кулинарная школа примут участие в фестивале «Вкус Франции»

Новости Беларуси. Изучить Францию на вкус. Десять белорусских ресторанов и одна кулинарная школа 21 марта присоединяться к международному фестивалю французской кухни.

Гастрономическое празднество пройдет в 150 странах мира на пяти континентах, всего в нем примут участие более 2 тысяч ресторанов. И каждый предложит ужин из национальных блюд Пятой республики.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:

В Минске есть интерес к хорошей кулинарии. Есть рестораны, которые достигли профессионального уровня, чтобы принимать участие в таких фестивалях. Еесть умение и есть сила воли, чтобы развиваться.

К слову, 60% посетителей Франции едут в страну именно ради изысканных национальных блюд. 21 марта их смогут оценить жители Минска, Гомеля и Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.