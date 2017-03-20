В родильном доме 5-й городской больницы поздравили пациенток, которые стали мамами в день рождения Заводского района

Новости Беларуси. Появление на свет ребенка – праздник для целого района. В родильном доме 5 городской клинической больницы 20 марта чествовали пациенток, которые стали мамами в День рождения Заводского района.

Мероприятие прошло в рамках акции «Белая Русь — с любовью к детям!»

с участием руководства Администрации и депутатов Палаты представителей.

Три дня назад в этих стенах родились 6 девочек и 5 мальчиков.

К слову, одна из женщин испытала радость материнства в 4 раз.

Оксана Нехайчик, председатель заводской районной организации республиканского общественного объединения Белая Русь:

Вот уже 4 года мы приходим в этот родительный дом и поздравляем мам,