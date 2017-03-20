В Минске работы по благоустройству и уборке города начались гораздо раньше

Новости Беларуси. Раньше срока, но вовремя. В Минске приступили к весенней уборке и благоустройству. Изначально работы по преобразованию города планировали на 1 апреля,

Наш дежурный по городу Григорий Азарёнок не остался в стороне от маштабного благоустройства, оценил активность минчан и убедился в том, что медвель Тристан в зоопарке тоже не дремлет. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.