Прямой эфир

В Минске работы по благоустройству и уборке города начались гораздо раньше

20 марта 2017 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Раньше срока, но вовремя. В Минске приступили к весенней уборке и благоустройству. Изначально работы по преобразованию города планировали на 1 апреля,

но погода позволила взяться за грабли, веники и кисти раньше обычного.

В Минске работы по благоустройству и уборке города начались гораздо раньше-1

Наш дежурный по городу Григорий Азарёнок не остался в стороне от маштабного благоустройства, оценил активность минчан и убедился в том, что медвель Тристан в зоопарке тоже не дремлет. Подробности в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Социальная инфраструктура

Другие новости рубрики

Все новости
Жители одного из домов на улице Лынькова подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах
20 марта 2017 17:00

Жители одного из домов на улице Лынькова подверглись воздействию химикатов в собственных квартирах

Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест
20 марта 2017 16:29

Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест

В Держинске сотрудники газет и журналов провели традиционный день подписчика
20 марта 2017 14:43

В Держинске сотрудники газет и журналов провели традиционный день подписчика