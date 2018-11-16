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Александр Лукашенко поздравил с 90-летием Академию наук Беларуси

16 ноября 2018 09:02
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Новости Беларуси. Крупнейший центр фундаментальных исследований, объединивший лучших белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 ноября исполняется 90 лет Академии наук Беларуси. С почетной датой коллектив объединения поздравил Александр Лукашенко.

«Являясь стратегически важным объектом, Академия наук играет ключевую роль в развитии страны, росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности. Поэтому на заре создания суверенной Беларуси было принято перспективное решение о сохранении высокого статуса организации», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поздравил с 90-летием Академию наук Беларуси-1

«В зоне вашей ответственности – научное сопровождение важных государственных программ, использование космического пространства, разработка современных био- и нанотехнологий, создание интеллектуальной экономики, популяризация историко-культурного наследия народа, участие в глобальных международных проектах», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал коллективу неиссякаемого вдохновения, успешного поиска и великих свершений на благо людей и родной страны.

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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