Александр Лукашенко поздравил с 90-летием Академию наук Беларуси

Новости Беларуси. Крупнейший центр фундаментальных исследований, объединивший лучших белорусских ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 ноября исполняется 90 лет Академии наук Беларуси. С почетной датой коллектив объединения поздравил Александр Лукашенко.

«Являясь стратегически важным объектом, Академия наук играет ключевую роль в развитии страны, росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности. Поэтому на заре создания суверенной Беларуси было принято перспективное решение о сохранении высокого статуса организации», – говорится в поздравлении.