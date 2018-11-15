Факультатив «Основы семьеведения» предложили ввести в программу старшеклассников

Новости Беларуси. 15 ноября в Минске в рамках форума «Святость материнства» провели круглый стол, где специалисты предложили включить в общеобразовательный процесс курс «Основы семьеведения», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Программу, к слову, разработали в Белорусском педагогическом университете и рекомендовали для старшеклассников в качестве факультатива в шестой школьный день. Главная цель курса – формирование и сохранение традиционных семейных ценностей.

Ирина Костиевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: Сегодня прошло шесть круглых столов. Тематика разнообразная, тематика интересная. И все докладчики, конечно, были индивидуальны с точки зрения представления того опыта, который есть: Беларусь делилась своим опытом, Россия делилась своим опытом.

Наталья Якутина, председатель попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства»:

Проблемы, с которыми мы приехали сюда и планируем решать, волнуют и Россию, и Беларусь. Я думаю, что это очень важно для молодежи.

За два дня форум «Святость материнства» стал площадкой для обсуждения темы сохранения семейных ценностей. В Минск съехались сотни экспертов из 12 стран мира.