В Молодечненском районе проверят готовность предприятий к ЧП

Новости Беларуси. Как действовать при ухудшении погодных условий, а также коммунальных аварий в осенне-зимний период? В Молодечненском районе проверят готовность предприятий и организаций к чрезвычайным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легенда тренировочных учений составлена на основе реальных событий. Здесь и усиление ветра до 25 м/с, и выпадение мокрого снега, и понижение температуры до -15 градусов. Оценку действиям участников тренировки дадут представители республиканского штаба.