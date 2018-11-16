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В Молодечненском районе проверят готовность предприятий к ЧП

16 ноября 2018 07:54
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Новости Беларуси. Как действовать при ухудшении погодных условий, а также коммунальных аварий в осенне-зимний период? В Молодечненском районе проверят готовность предприятий и организаций к чрезвычайным ситуациям,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечненском районе проверят готовность предприятий к ЧП-1

Легенда тренировочных учений составлена на основе реальных событий. Здесь и усиление ветра до 25 м/с, и выпадение мокрого снега, и понижение температуры до -15 градусов. Оценку действиям участников тренировки дадут представители республиканского штаба.

В Молодечненском районе проверят готовность предприятий к ЧП-4

Также 17 ноября проверят, как работает система оповещения жителей через СМС. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям просят отнестись к этому с пониманием.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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