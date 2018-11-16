Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?
Эра дребезжащих, трясущихся и мрачных подъёмников канула в Лету. Отживший свой век вертикальный транспорт отправляют на заслуженный отдых. В стране проводится масштабная модернизация лифтового оборудования жилого фонда.
Владимир Лебедь, главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» под программой «Безопасный лифт» в 2018 году в Минске предусмотрена замена 1197 лифтов. 2095 лифтов – в 2019 и 2020 году.
Пенсионный возраст для лифта – 25+. Все устаревшие, а также неисправные модели подвергнутся профосмотру и последующей замене. Например, «диагноз» вот такого «старичка» – на лицо. Даже комментарии жильцов здесь излишни. Технические показатели, качество перевозки, внешний вид кабины оставляют желать лучшего.
Другое дело, этот лифт – бесшумный, со светодиодным освещением, антивандальной панелью управления, кнопками с подсветкой, плавно закрывающимися дверьми. Посмотрим на картину изнутри.
Юрий Багрий, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:
Мы находимся в типовом машинном помещении, где располагается новое лифтовое оборудование: лебедка, ограничитель скорости, с частотным преобразователем, что позволяет лифту делать плавный разгон, плавное торможение.
Еще одно преимущество – современные системы диспетчерского контроля.
Юрий Багрий:
Эти системы позволяют контролировать работу лифта, их блокировочное устройство.
А вот вам для сравнения машинное помещение подъёмника 1976 года сборки.
Юрий Багрий:
Станция управления линейная, контакты изнашиваются.
И все же разбежка по характеристикам оборудования нового и старого поколения не такая уж и значительная. Это касается грузоподъёмности, вместимости и скорости лифтов – тут показатели практически идентичны. А вот из весомых отличий – современные перевозчики менее энергозатратны и обещают прослужить нам верой и правдой как можно дольше. Разумеется, если поддерживать их рабочий потенциал будет не только обслуживающая организация, но и сами жильцы.