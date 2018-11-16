Прямой эфир

Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?

16 ноября 2018 07:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эра дребезжащих, трясущихся и мрачных подъёмников канула в Лету. Отживший свой век вертикальный транспорт отправляют на заслуженный отдых. В стране проводится масштабная модернизация лифтового оборудования жилого фонда.    

Владимир Лебедь, главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» под программой «Безопасный лифт» в 2018 году в Минске предусмотрена замена 1197 лифтов. 2095 лифтов – в 2019 и 2020 году.    

Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?-1

Пенсионный возраст для лифта – 25+. Все устаревшие, а также неисправные модели подвергнутся профосмотру и последующей замене. Например, «диагноз» вот такого «старичка» – на лицо. Даже комментарии жильцов здесь излишни. Технические показатели, качество перевозки, внешний вид кабины оставляют желать лучшего.           

Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?-4

Другое дело, этот лифт – бесшумный, со светодиодным освещением, антивандальной панелью управления, кнопками с подсветкой, плавно закрывающимися дверьми. Посмотрим на картину изнутри.   

Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?-7

Юрий Багрий, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:
Мы находимся в типовом машинном помещении, где располагается новое лифтовое оборудование: лебедка, ограничитель скорости, с частотным преобразователем, что позволяет лифту делать плавный разгон, плавное торможение.      

Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?-10

Еще одно преимущество – современные системы диспетчерского контроля.

Юрий Багрий:     
Эти системы позволяют контролировать работу лифта, их блокировочное устройство.  

Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?-13

А вот вам для сравнения машинное помещение подъёмника 1976 года сборки.  

Юрий Багрий:  
Станция управления линейная, контакты изнашиваются.

И все же разбежка по характеристикам оборудования нового и старого поколения не такая уж и значительная. Это касается грузоподъёмности, вместимости и скорости лифтов – тут показатели практически идентичны. А вот из весомых отличий – современные перевозчики менее энергозатратны и обещают прослужить нам верой и правдой как можно дольше. Разумеется, если поддерживать их рабочий потенциал будет не только обслуживающая организация, но и сами жильцы.    

Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?-16

# ОАО «Беллифт» # общество # Владимир Лебедь # Юрий Багрий # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Факультатив «Основы семьеведения» предложили ввести в программу старшеклассников
15 ноября 2018 21:09

Факультатив «Основы семьеведения» предложили ввести в программу старшеклассников

Общежитие «Беларусьфильма» открыли после 10-летней реконструкции
15 ноября 2018 21:06

Общежитие «Беларусьфильма» открыли после 10-летней реконструкции

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах
15 ноября 2018 18:36

«Если сделал 300 лайков, то тебя знают лучше, чем жена». Специальный репортаж СТВ о гибридных войнах