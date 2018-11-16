Когда в Минске лифты перестанут скрипеть и начнут ездить плавно?

Владимир Лебедь, главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство»: Программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» под программой «Безопасный лифт» в 2018 году в Минске предусмотрена замена 1197 лифтов. 2095 лифтов – в 2019 и 2020 году.

Пенсионный возраст для лифта – 25+. Все устаревшие, а также неисправные модели подвергнутся профосмотру и последующей замене. Например, «диагноз» вот такого «старичка» – на лицо. Даже комментарии жильцов здесь излишни. Технические показатели, качество перевозки, внешний вид кабины оставляют желать лучшего.

А вот вам для сравнения машинное помещение подъёмника 1976 года сборки.

Юрий Багрий:

Станция управления линейная, контакты изнашиваются.

И все же разбежка по характеристикам оборудования нового и старого поколения не такая уж и значительная. Это касается грузоподъёмности, вместимости и скорости лифтов – тут показатели практически идентичны. А вот из весомых отличий – современные перевозчики менее энергозатратны и обещают прослужить нам верой и правдой как можно дольше. Разумеется, если поддерживать их рабочий потенциал будет не только обслуживающая организация, но и сами жильцы.