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«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром

13 марта 2018 07:27
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Сияющая улыбка и неизменное «Добро пожаловать в наш отель» вне зависимости от пола, возраста и статуса гостя – всегда в арсенале профессионального швейцара. Ещё будучи преподавателем французского языка Виктор Сакович, прогуливаясь со своими учениками по знаковым местам Минска, бросил взгляд на только что выросшую среди столичных каменных джунглей гостиницу, и произнес: «Однажды я буду здесь работать». И случилось! Уйдя на пенсию, герой сюжета воплотил свою некогда призрачную мечту в реальность и стал настоящим гуру гостеприимства. Казалось бы, что сложного в этом деле: встретил гостя и поднёс чемодан?! Не все так просто.

«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром-1

Виктор Сакович, швейцар:
Очень важны такие черты характера для швейцара, как презентабельность, интеллигентность, корректность, внимательность, чувство меры. Приезжают гости, насколько приятно гостю, когда открываешь машину, подаешь дамам ручку. Такие вещи, которые сразу располагают к гостинице, они необходимы. Потом же помочь отнести багаж. Багаж бывает довольно и тяжелый, допустим, сходить в магазин или купить билет, в химчистку отнести вещи.

«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром-4

«Душа отеля» – так эту профессию называют в гостиничном бизнесе. Зародилась она в древности, когда стали появляться первые прообразы гостиниц, в которых для обслуживания постояльцев требовались люди, оказывающие приезжим определенный комплекс услуг. Ключевые – сохранились и до нашего времени. Виктор ведёт пост с 8 утра и до 8 вечера.

Виктор Сакович:
Вот моё рабочее место, где смотрим в окошко, если вдруг какой-то гость направляется к двери, открываем дверь и пропускаем. Выхожу из рабочего места, встречаю гостей. Когда машины подъезжают, я иду открывать дверь, затем беру багаж и проходим внутрь гостиницы и провожаю гостей до самого номера.

«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром-7

Общение с людьми и практика иностранных языков – это даже не работа, а сплошное удовольствие, считает Виктор. Такой род  деятельности еще и приносит свои дивиденды.

Виктор Сакович:
Подошёл ко мне один гость латыш, такой представительный мужчина, он был тоже в возрасте, подошёл и поблагодарил. Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё, были очень поражены, что я на французском разговаривал. Она мне потом подарила диск свой с автографом, и таких моментов было немало.

«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром-10

«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром-12

Не просто распахнуть двери отеля, а сделать это красиво и радушно – целое искусство! Это как отворить врата в новый мир! А убедить визитёра окунуться в его ауру – под силу далеко не каждому!

В этой профессии важны детали. Играет отнюдь не последнюю роль и опрятность потенциального сотрудника. Униформа швейцара – это своеобразная визитная карточка отеля, в полной мере соответствующая его уровню и общей стилистике.

Сродни военной, рабочая форма у «мастера радушия» одна на все времена года: зимой бывает холодно,  а летом, соответственно жарко, признаётся Виктор, но как есть так есть. Вот и ведёт свою службу швейцар по 2, 4, а то и более часов, стоя на ногах с перерывами в 10 минут. Главное – гостя не проморгать!

Виктор Сакович:
Когда нет особого движения гостей, выездов и заездов нет, то приходится наблюдать за людьми и наблюдаешь очень интересные ситуации и картинки такие, что забываешь, где ты находишься.  

«Момент был приятный, когда приезжала Мирей Матьё». Как учитель французского языка стал швейцаром-15

С добрыми глазами и огнем в сердце – он создает для нас комфорт. Ведь забота швейцара – приложить все усилия,  чтобы в его отеле жили не только постояльцы, но и прекрасное настроение, уют и домашняя атмосфера.

# общество # Фотофакт # общество # общество # Виктор Сакович # Денис Томка

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