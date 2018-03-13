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Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось

13 марта 2018 06:43
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Ивана Летохина можно смело назвать одним из самых стильных фотографов Беларуси. Часто молодого человека можно видеть с камерой в руках при полном параде: в брюках, рубашке и бабочке. Причём, «крылатый» аксессуар Иван может менять хоть каждый день!

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось-1

Мужская коллекция насчитывает несколько сотен различных бабочек. Их точное количество не может посчитать даже сам обладатель. Регулярно солидное собрание пополняется новыми экземплярами.

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось-4

Иван Летохин, фотограф:
Начиналось всё с того, что я для своей мамы решил придумать какую-то работу, подработку, увлечение, потому что любому человеку хочется как-то самореализоваться в жизни, быть полезным. Мама у меня, как и все мамы из СССР, уже умела шить, конечно, она не умела шить конкретно бабочки, но что такое швейная машинка и оверлок она знала. Мама начала шить бабочки и дело потихонечку пошло.

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось-7

Бабочки, созданные с любовью мамой, на любой вкус и цвет. Причем, они бывают различными не только по фактуре, но и по форме.

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось-10

Интересно, что бабочки сегодня уже перестали быть сугубо мужским атрибутом. Есть и женские экземпляры, которые отлично смотрятся на хрупких модницах.

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось-13

С появлением коллекции Иван Летохин стал следить и за модными тенденциями. Теперь он отлично знает, как грамотно подобрать бабочку под тот или иной наряд.

Иван Летохин:
Простое правило: если рубашка однотонная, то в принципе будет хорошо смотреться бабочка с узором. Если рубашка с каким-то активным узором, то есть если у вас рубашка в цветы, то очень аккуратно нужно выбирать бабочку, не нужно брать тоже в цветы или в какой-то другой активный узор – это будет уже чересчур.

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось-16

Иван отмечает, что такой интересный атрибут всегда выделяет его из окружения. При наличии стильной бабочки часто молодой человек получает комплименты в свой адрес и вызывает повышенный интерес у девушек.

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось-19

Иван Летохин:
Несмотря на то, что аксессуар такой достаточно простой и может быть повседневным, людям это нравится, ты ловишь на себе где-то заинтересованные взгляды, где-то какие-то добрые улыбки. В любом случае бабочка – это хорошо. Я не слышал ни одной истории, чтобы человек надел бабочку и сказал: что-то день не задался, как-то грустно на душе.

Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось-22

Если присмотреться, то можно заметить, что больше всего в коллекции бабочек синего цвета и его оттенков. Это классика, которая, пожалуй, никогда не выйдет из моды. Но сейчас в тренде и яркие акценты, которые всегда привлекут внимание окружающих.

# общество # Фотофакт # Стиль # Иван Летохин # общество

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