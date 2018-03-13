Фотограф из Беларуси собрал большую коллекцию стильных бабочек: с чего всё началось

Ивана Летохина можно смело назвать одним из самых стильных фотографов Беларуси. Часто молодого человека можно видеть с камерой в руках при полном параде: в брюках, рубашке и бабочке. Причём, «крылатый» аксессуар Иван может менять хоть каждый день!

Мужская коллекция насчитывает несколько сотен различных бабочек. Их точное количество не может посчитать даже сам обладатель. Регулярно солидное собрание пополняется новыми экземплярами.

Иван Летохин, фотограф:

Начиналось всё с того, что я для своей мамы решил придумать какую-то работу, подработку, увлечение, потому что любому человеку хочется как-то самореализоваться в жизни, быть полезным. Мама у меня, как и все мамы из СССР, уже умела шить, конечно, она не умела шить конкретно бабочки, но что такое швейная машинка и оверлок она знала. Мама начала шить бабочки и дело потихонечку пошло.

Бабочки, созданные с любовью мамой, на любой вкус и цвет. Причем, они бывают различными не только по фактуре, но и по форме.

Интересно, что бабочки сегодня уже перестали быть сугубо мужским атрибутом. Есть и женские экземпляры, которые отлично смотрятся на хрупких модницах.

С появлением коллекции Иван Летохин стал следить и за модными тенденциями. Теперь он отлично знает, как грамотно подобрать бабочку под тот или иной наряд. Иван Летохин:

Простое правило: если рубашка однотонная, то в принципе будет хорошо смотреться бабочка с узором. Если рубашка с каким-то активным узором, то есть если у вас рубашка в цветы, то очень аккуратно нужно выбирать бабочку, не нужно брать тоже в цветы или в какой-то другой активный узор – это будет уже чересчур.

Иван отмечает, что такой интересный атрибут всегда выделяет его из окружения. При наличии стильной бабочки часто молодой человек получает комплименты в свой адрес и вызывает повышенный интерес у девушек.

Иван Летохин:

Несмотря на то, что аксессуар такой достаточно простой и может быть повседневным, людям это нравится, ты ловишь на себе где-то заинтересованные взгляды, где-то какие-то добрые улыбки. В любом случае бабочка – это хорошо. Я не слышал ни одной истории, чтобы человек надел бабочку и сказал: что-то день не задался, как-то грустно на душе.