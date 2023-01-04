Как определить, готов ли человек к семейной жизни? Простым методом поделился психолог
История мирового искусства полна пленительных муз – от фантастических красавиц до обычных женщин, мужчин и даже кошек и собак, которые воодушевляли музыкантов, поэтов, скульпторов, певцов на создание шедевров. Для любого творческого человека вдохновение – это то, что помогает достичь определенной цели. О том, что может вызвать прилив чувств, взрыв креативности и есть ли музы сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что у вас даже есть какая-то теория, как определить, готов ли ты к семейной жизни и будешь ли счастливым? Это нужно делать сидя или стоя? Я сейчас буду прямо выполнять вместе с вами.
Александр Сизанов, доцент, автор книг по семейной психологии:
В любом положении вы можете выполнять. Когда я начинал этот курс, чтобы он был интересным, я искал какие-нибудь штучки игровые. Понял, что это действительно так. Я говорю аудитории, чтобы внимание привлечь сразу же: положите руку на колено, например, или на стол ладонью вниз. Сравните сверху два пальца – указательный и безымянный. Какой из них длиннее или они равные?
Ольга Шерснева:
Указательный.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня равны.
Александр Сизанов:
Я студентам говорю, обычно это девушки: у кого указательный палец, то вы больше способны к семейной жизни, любви. Если безымянный палец, то вы больше предпочитаете работу.
Ольга Шерснева:
Я вынесла отсюда вывод, что больше склонна к семейной жизни. У меня там будет больше успехов, чем на работе.
Александр Сизанов:
Когда начали преподавать этот курс, например, у меня было категорическое рассуждение: человек без семьи – неполноценная личность. «Чего? Мы же все без семьи еще». Я говорю: «У вас все это впереди будет». В какой-то степени в этом утверждении говорится больше, что он не набрался опыта социального общения. Семья – величайший кладезь этого опыта. Там есть лидер, ведомые, распределение обязанностей – все что угодно.
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