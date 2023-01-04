Как определить, готов ли человек к семейной жизни? Простым методом поделился психолог

История мирового искусства полна пленительных муз – от фантастических красавиц до обычных женщин, мужчин и даже кошек и собак, которые воодушевляли музыкантов, поэтов, скульпторов, певцов на создание шедевров. Для любого творческого человека вдохновение – это то, что помогает достичь определенной цели. О том, что может вызвать прилив чувств, взрыв креативности и есть ли музы сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что у вас даже есть какая-то теория, как определить, готов ли ты к семейной жизни и будешь ли счастливым? Это нужно делать сидя или стоя? Я сейчас буду прямо выполнять вместе с вами.

Александр Сизанов, доцент, автор книг по семейной психологии:

В любом положении вы можете выполнять. Когда я начинал этот курс, чтобы он был интересным, я искал какие-нибудь штучки игровые. Понял, что это действительно так. Я говорю аудитории, чтобы внимание привлечь сразу же: положите руку на колено, например, или на стол ладонью вниз. Сравните сверху два пальца – указательный и безымянный. Какой из них длиннее или они равные? Ольга Шерснева:

Указательный. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня равны.