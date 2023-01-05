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День работников социальной защиты отмечается в Беларуси

05 января 2023 06:16
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Новости Беларуси. Их человеколюбие, милосердие и чуткость буквально спасают жизни. Они посвятили себя очень важному делу – работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка. День работников социальной защиты отмечается сегодня, 5 января, в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День работников социальной защиты отмечается в Беларуси-1

В нашей стране создана система государственной социальной помощи, при которой доходы малообеспеченных граждан поддерживаются на уровне минимальной гарантии. Есть социальная реабилитация и адаптация инвалидов. Действует система государственных пособий и льгот для семей с детьми. Помощь малоимущим, назначение и выплата социальных пенсий и пособий, обслуживание одиноких престарелых граждан – все это задачи, которые выполняют социальные работники. В этот день принято поздравлять представителей профессии и чествовать лучших.

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# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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