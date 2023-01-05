Зима возвращается. Белорусов ждут существенные похолодания

Новости Беларуси. Резкое изменение погоды ждет белорусов в ближайшие дни. Сегодня, 5 января, на территорию нашей страны выйдет активный циклон с юга Швеции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидаются продолжительные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. К вечеру существенно похолодает и все то, что интенсивно таяло с начала января, замерзнет. Поэтому на дорогах будет гололедица, так что следует быть предельно внимательными. Подобные изменения характерны для нашего климата, в них нет ничего аномального. Но готовиться к морозам, хотя бы морально, все же стоит.