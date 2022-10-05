Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с юбилеем

Стороны сверили часы по основным вопросам двусторонних отношений. Вскоре состоится официальный визит Президента Беларуси в Таджикистан. В его рамках, как было отмечено, удастся детально обсудить не только двустороннюю повестку, развитие торгово-экономического сотрудничества, но и актуальные вопросы международного характера. Глава белорусского государства также тепло поздравил своего коллегу с юбилеем.