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Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с юбилеем

05 октября 2022 07:50
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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с юбилеем-1

Стороны сверили часы по основным вопросам двусторонних отношений. Вскоре состоится официальный визит Президента Беларуси в Таджикистан. В его рамках, как было отмечено, удастся детально обсудить не только двустороннюю повестку, развитие торгово-экономического сотрудничества, но и актуальные вопросы международного характера. Глава белорусского государства также тепло поздравил своего коллегу с юбилеем.

# Беларусь-Таджикистан # общество # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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