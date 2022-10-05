В поликлиниках Гомеля появится приложение для диагностики заболеваний

Все молодые специалисты проявили себя еще во время учебы в университетах – их научные труды высоко оценили на различных уровнях. Работая, они продолжают исследовательскую деятельность. Андрей Савостин делает упор на хронические болевые синдромы. Невролог разработал программу для диагностики, которую сейчас внедряют в поликлиниках Гомеля.

Андрей Савостин, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии Гомельского государственного медицинского университета:

На кафедре вместе с моим научным руководителем, с университетом мы разработали приложение для диагностики болевого синдрома, которое будет помогать врачам общей практики, врачам разных специальностей лучше диагностировать боль и сделать более точечный подход к каждому пациенту. Потому что, когда мы видим в поликлинике большие очереди, много людей, большая нагрузка, ковид, а еще приходит человек с болью – даже сложно перенастроить реакцию свою, сложно перенастроить ум именно в ту степь, а эта программа будет показывать доктору, на что обратить внимание, что лучше добавить этому пациенту.