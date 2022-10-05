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Наталья Кочанова проводит приём граждан в Солигорске

05 октября 2022 07:03
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Новости Беларуси. Единый день приема граждан проведет Совет Республики в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова проводит приём граждан в Солигорске-1

5 октября сенаторы посетят все районы столичного региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы и по возможности окажут содействие в разрешении волнующих вопросов.

Наталья Кочанова проводит приём граждан в Солигорске-4

В ряде администраций встречи будут ограничены четкими временными рамками. В некоторых случаях один и тот же сенатор за день посетит несколько районов. Спикер верхней палаты парламента направится в Солигорск.

Наталья Кочанова проводит приём граждан в Солигорске-7

Практика проведения единого дня приема не нова, она подтвердила свою эффективность.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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