Наталья Кочанова проводит приём граждан в Солигорске

Новости Беларуси. Единый день приема граждан проведет Совет Республики в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 октября сенаторы посетят все районы столичного региона, встретятся с жителями, выслушают просьбы, предложения и жалобы и по возможности окажут содействие в разрешении волнующих вопросов.

В ряде администраций встречи будут ограничены четкими временными рамками. В некоторых случаях один и тот же сенатор за день посетит несколько районов. Спикер верхней палаты парламента направится в Солигорск.