Россияне пытались провезти в Беларусь 80 килограмм гашиша из Польши

Дело на несколько миллионов долларов. Брестские пограничники пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь. Двое россиян везли крупную партию гашиша из Польши в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчины спрятали наркотик среди коробок с продуктами, но обоняние служебной собаки обмануть не удалось. При осмотре легкового автомобиля были обнаружены полиэтиленовые свертки темно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество – гашиш. Общий вес наркотиков – 80 килограммов. В отношении двух граждан России возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение через госграницу наркотических средств. Им грозит до 15 лет лишения свободы.