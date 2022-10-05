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Россияне пытались провезти в Беларусь 80 килограмм гашиша из Польши

05 октября 2022 06:14
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Дело на несколько миллионов долларов. Брестские пограничники пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь. Двое россиян везли крупную партию гашиша из Польши в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россияне пытались провезти в Беларусь 80 килограмм гашиша из Польши-1

Мужчины спрятали наркотик среди коробок с продуктами, но обоняние служебной собаки обмануть не удалось. При осмотре легкового автомобиля были обнаружены полиэтиленовые свертки темно-зеленого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество – гашиш. Общий вес наркотиков – 80 килограммов. В отношении двух граждан России возбуждены уголовные дела за незаконный оборот и перемещение через госграницу наркотических средств. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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