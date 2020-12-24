У католиков Рождественский сочельник. Как верующие готовятся к празднику?

Новости Беларуси. 24 декабря у верующих последние приготовления к одному из самых светлых праздников в году. Уже завтра католики и протестанты отметят Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается адвент и вместе с ним последние предпраздничные хлопоты. Именно сегодня в католических семьях украшают елки, дарят детям подарки. У храмов уже рождественские вертепы, но в них пока пустой остается лишь колыбель.