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У католиков Рождественский сочельник. Как верующие готовятся к празднику?

24 декабря 2020 06:17
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Новости Беларуси. 24 декабря у верующих последние приготовления к одному из самых светлых праздников в году. Уже завтра католики и протестанты отметят Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У католиков Рождественский сочельник. Как верующие готовятся к празднику?-1

Завершается адвент и вместе с ним последние предпраздничные хлопоты. Именно сегодня в католических семьях украшают елки, дарят детям подарки. У храмов уже рождественские вертепы, но в них пока пустой остается лишь колыбель.

У католиков Рождественский сочельник. Как верующие готовятся к празднику?-4

Этим вечером миллионы верующих во всем мире придут в храмы на праздничные мессы, чтобы приветствовать рождение Христа.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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