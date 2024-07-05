Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро и венесуэльцев с Днём Независимости

В Беларуси высоко ценят личный вклад Николаса Мадуро в развитие стратегического партнерства между Минском и Каракасом. Об этом глава нашего государства упомянул в поздравительном послании, адресованном лидеру Венесуэлы и народу этой страны по случаю национального праздника Дня Независимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко убежден, что визит венесуэльского лидера в Беларусь позволит очертить новые горизонты двустороннего сотрудничества. Во главе с такими лидерами, как Уго Чавес и Николас Мадуро, Венесуэла достигла ярких результатов в деле государственного строительства, укрепления суверенитета, политической и социальной модернизации, а также в повышении авторитета на международной арене, подчеркнул Президент. Также глава государства выразил уверенность, что венесуэльцы подтвердят доверие к проводимому политическому курсу на президентских выборах, которые должны состояться 28 июля.