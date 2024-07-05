Максим Рыженков направился с деловой поездкой в Китай
Беларусь как полноправный член Шанхайской организации сотрудничества займет достойное место среди представленных в объединении государств. Об этом 4 июля заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС в Астане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На полях форума принято два десятка документов. Историческим событием для нашей страны стало получение статуса полноправного члена ШОС. Беларусь пополнила ряды организации, название которой в последнее время все чаще расшифровывают как «Шанс остаться суверенными».
Сотрудничество в рамках объединения охватывает все сферы жизни. Вместе с тем время вынуждает с особым вниманием относиться к вопросам безопасности. Именно их главы государств обсуждали в узком составе, а после – в расширенном – с участием лидеров стран – наблюдателей и руководителей международных организаций. В том числе генсеком ООН. Антониу Гутерриш отметил, что центральной темой любой многосторонней системы должен быть мир. Александр Лукашенко дополнил тему, напомнив причины, которые сподвигли к объединению тех, кто собрался за одним столом в Астане.
Читайте по теме:
Переговоры и громкие заявления – подводим итоги второго дня саммита ШОС в Астане
«Нужно выбрать концепцию, название и проект». Лукашенко озвучил шаги по созданию Большой Евразии
Лукашенко на саммите в Астане предложил создать экспозицию «АгроШОС» в рамках выставки «Белагро»
Высокий уровень взаимоотношений с участниками саммита стал очевиден после ряда двусторонних встреч, которые провел Александр Лукашенко. На ногах – переговоры с президентом Монголии. Также состоялась запланированная встреча с премьер-министром Пакистана. Обсуждали будущее. Затем прошла встреча Александра Лукашенко с его турецким коллегой.
Кроме этого, глава нашего государства встретился с председателем КНР. Как рассказал руководитель МИД, лидеры обсудили только ключевые вопросы, решение повседневных задач налажено на уровне министерств.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Развитие договоренностей с китайской стороной и реализация тех задач, которые поставил Президент. Прямо отсюда я вылетаю в Китай. Программа достаточно насыщенная. Кроме протокольных мероприятий, но очень важных, как поднятие нашего белорусского флага в штаб-квартире ШОС, целый ряд предусмотрен встреч непосредственно с китайскими представителями. Конечно, ключевая встреча – это встреча с министром иностранных дел Ван И, встреча с руководством агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Также надо закрепить договоренности, которые достигли президенты: выделение КНР порядка 100 миллионов юаней – такого гранта – на реализацию социальных проектов на территории Беларуси.
Председательство в Организации переходит к Пекину. В следующий раз саммит организует Китай. Беларусь стала полноправным участником большой шанхайской семьи – она объединяет почти половину населения Земли.