Максим Рыженков направился с деловой поездкой в Китай

Беларусь как полноправный член Шанхайской организации сотрудничества займет достойное место среди представленных в объединении государств. Об этом 4 июля заявил Александр Лукашенко в ходе саммита ШОС в Астане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях форума принято два десятка документов. Историческим событием для нашей страны стало получение статуса полноправного члена ШОС. Беларусь пополнила ряды организации, название которой в последнее время все чаще расшифровывают как «Шанс остаться суверенными».

Высокий уровень взаимоотношений с участниками саммита стал очевиден после ряда двусторонних встреч, которые провел Александр Лукашенко. На ногах – переговоры с президентом Монголии. Также состоялась запланированная встреча с премьер-министром Пакистана. Обсуждали будущее. Затем прошла встреча Александра Лукашенко с его турецким коллегой.

Кроме этого, глава нашего государства встретился с председателем КНР. Как рассказал руководитель МИД, лидеры обсудили только ключевые вопросы, решение повседневных задач налажено на уровне министерств.