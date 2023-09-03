Лунный календарь дачника на начало сентября. О каких работах нужно не забыть?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 4-5 сентября рекомендуют высадку в теплице огурцов, капусты, зелени, салатов, а также посадку ягодных кустарников и плодовых деревьев, роз и однолетних цветов, рассказали в программе «Плюс-минус». В целом дни удачны для любых посевов – растения хорошо приживутся.

6-7 сентября можно собирать плоды на семена, но не для длительного хранения. Рекомендованы выкапывание картошки, сбор ягод и орехов, скашивание газона и обрезка растений, которые отплодоносили. Также можно лечить деревья, обрезать сухие ветки и кору, белить стволы.