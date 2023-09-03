«Я хочу себе всяких детских развлекушек». У Дворца спорта заключительный день работы школьной ярмарки

Новости Беларуси. Широкий ассортимент и приветливые продавцы. У Дворца спорта в Минске заключительный день работы большой школьной ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней представлены товары ведущих универмагов столицы. Приобрести можно как канцелярские принадлежности, так и школьную форму. Цены минимальные. Например, прайс на тетради начинается от двадцать одной копейки. Что касается одежды, то сарафаны стоят около 40 рублей, брюки для девочек 60, а для мальчиков 70.

Валерий Стефанович:

Я хочу себе всяких детских развлекушек. Ручки какие-нибудь или карандашей. Я люблю, когда вот столько цветов, потому что чем больше цветов, тем больше можно что-то нарисовать.

Марк Боровцов:

Я хочу купить новый пенал. Там будут ножнички мои. Вырезать. Стирки.