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«Я хочу себе всяких детских развлекушек». У Дворца спорта заключительный день работы школьной ярмарки

03 сентября 2023 11:14
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Новости Беларуси. Широкий ассортимент и приветливые продавцы. У Дворца спорта в Минске заключительный день работы большой школьной ярмарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я хочу себе всяких детских развлекушек». У Дворца спорта заключительный день работы школьной ярмарки-1

На ней представлены товары ведущих универмагов столицы. Приобрести можно как канцелярские принадлежности, так и школьную форму. Цены минимальные. Например, прайс на тетради начинается от двадцать одной копейки. Что касается одежды, то сарафаны стоят около 40 рублей, брюки для девочек 60, а для мальчиков 70.

«Я хочу себе всяких детских развлекушек». У Дворца спорта заключительный день работы школьной ярмарки-4

Валерий Стефанович:
Я хочу себе всяких детских развлекушек. Ручки какие-нибудь или карандашей. Я люблю, когда вот столько цветов, потому что чем больше цветов, тем больше можно что-то нарисовать.

«Я хочу себе всяких детских развлекушек». У Дворца спорта заключительный день работы школьной ярмарки-7

Марк Боровцов:
Я хочу купить новый пенал. Там будут ножнички мои. Вырезать. Стирки.

«Я хочу себе всяких детских развлекушек». У Дворца спорта заключительный день работы школьной ярмарки-10

Ярмарка работает сегодня, 3 сентября, до 18:00. Так что не упустите возможность посетить праздник торговли ради выгодных и нужных покупок.

# Ярмарки в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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