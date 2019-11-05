Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с 65-летием

С 65-летием его поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что музыкант вносит огромный вклад в развитие традиций академического искусства и способствует популяризации музыки в Беларуси и за рубежом.

Игорь Оловников действительно как пианист и органист широко известен за пределами страны. Сделал он немало и для Беларуси, являясь профессором нашей государственной академии музыки, почетным академиком Международной академии наук «Евразия», солистом Белгосфилармонии.