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Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с 65-летием

05 ноября 2019 08:35
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Новости Беларуси. Народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии Игорь Оловников 5 ноября отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с 65-летием-1

С 65-летием его поздравил Президент. Александр Лукашенко отметил, что музыкант вносит огромный вклад в развитие традиций академического искусства и способствует популяризации музыки в Беларуси и за рубежом.

Игорь Оловников действительно как пианист и органист широко известен за пределами страны. Сделал он немало и для Беларуси, являясь профессором нашей государственной академии музыки, почетным академиком Международной академии наук «Евразия», солистом Белгосфилармонии.

Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с 65-летием-3
# Юбилеи # общество # Игорь Оловников # Александр Лукашенко # Фотофакт

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