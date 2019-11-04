Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло

В XXI веке, чтобы взлететь в небеса, совсем не обязательно иметь крылья. Достаточно владеть информационными технологиями.
В XXI веке, чтобы взлететь в небеса, совсем не обязательно иметь крылья. Достаточно владеть информационными технологиями.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Ольга Коршун, корреспондент:
В кабине боевого самолета Су-25 я, конечно, сижу в первый раз. Это тренажер, но здесь все на 100 % соответствует реальным условиям. Профессиональные летчики говорят, что женщины на таких самолетах не летают, но я попробую хотя бы на тренажере совершить самые простые элементы – взлет и посадку.
Полет проходит нормально. Мы летим на высоте 600 метров со скоростью 500 километров в час. Судя по всему, скоро будем приземляться. Не знаю, будет ли посадка мягкой, если честно.