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Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло

04 ноября 2019 19:46
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В XXI веке, чтобы взлететь в небеса, совсем не обязательно иметь крылья. Достаточно владеть информационными технологиями.

Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло-1

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло-4

Ольга Коршун, корреспондент:
В кабине боевого самолета Су-25 я, конечно, сижу в первый раз. Это тренажер, но здесь все на 100 % соответствует реальным условиям. Профессиональные летчики говорят, что женщины на таких самолетах не летают, но я попробую хотя бы на тренажере совершить самые простые элементы – взлет и посадку.

Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло-7

Полет проходит нормально. Мы летим на высоте 600 метров со скоростью 500 километров в час. Судя по всему, скоро будем приземляться. Не знаю, будет ли посадка мягкой, если честно.

Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло-10

# Авиация # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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