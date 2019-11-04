Корреспондент СТВ взлетела на авиатренажёре Су-25. Что из этого вышло

Ольга Коршун, корреспондент:

В кабине боевого самолета Су-25 я, конечно, сижу в первый раз. Это тренажер, но здесь все на 100 % соответствует реальным условиям. Профессиональные летчики говорят, что женщины на таких самолетах не летают, но я попробую хотя бы на тренажере совершить самые простые элементы – взлет и посадку.