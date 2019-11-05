День военного разведчика отмечают в Беларуси

Новости Беларуси. 5 ноября свой профессиональный праздник отмечают белорусские военные, чья служба так или иначе связана с военной разведкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата праздника выбрана не случайно. Свою историю она начинает с 1918 года, с момента создания в Красной Армии первых разведывательных частей. И на протяжении легендарного 95-летнего пути военная разведка вносила достойный вклад в обеспечение интересов страны и укрепление ее обороноспособности.