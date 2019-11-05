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День военного разведчика отмечают в Беларуси

05 ноября 2019 07:27
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Новости Беларуси. 5 ноября свой профессиональный праздник отмечают белорусские военные, чья служба так или иначе связана с военной разведкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата праздника выбрана не случайно. Свою историю она начинает с 1918 года, с момента создания в Красной Армии первых разведывательных частей. И на протяжении легендарного 95-летнего пути военная разведка вносила достойный вклад в обеспечение интересов страны и укрепление ее обороноспособности.

День военного разведчика отмечают в Беларуси-1

В годы Великой Отечественной войны за мужество и героизм 121 разведчик был удостоен звания Героя Советского Союза.

В настоящее время, являясь преемницей лучших традиций советской военной разведки, современная по-прежнему остается зоркими «глазами» и всеслышащими «ушами» наших Вооруженных Сил. Сегодня большое внимание уделяется совершенствованию различных видов разведки: в частности, радиотехнической, системам связи, модернизации имеющихся и закупке самых современных технических средств.

День военного разведчика отмечают в Беларуси-4

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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