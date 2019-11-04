Это был обычный тренировочный полёт. Вспоминаем, как Владимир Карват героически спас две деревни

Военный летчик, подполковник Владимир Карват увел падающий самолет от двух деревень. Сотни спасенных жизней ценой собственной. О первом Герое Беларуси вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Звезду Героя он получил посмертно. Ему было всего 38. Это был обычный тренировочный полет. Как вдруг система начала подавать тревожные сигналы.

Александр Мурычин, сослуживец Владимира Карвата (1994-96):

Он принял единственно верное решение: он до последнего момента рулями работал в кабине. Он пытался спасти самолет, спасти населённый пункт. А о себе, я думаю, он в тот момент не думал.

У него было время – катапульта бы успела выбросить в небо, но рядом, под самолетом, были люди. И несмотря на неоднократную команду покинуть кабину, он до последней секунды пытался спасти машину.

Петр Трухан, сослуживец Владимира Карвата (1994-96):

Я был уверен, что он катапультироваться не будет, потому что он будет бороться за авиационную технику. До конца. При заходе на посадку, он начал снижаться, самолёт неуправляем, он говорит: «Подо мной огни, еще немножко протяну и потом выйду из кабины». Как говорится, небо забирает лучших.