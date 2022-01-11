Александр Лукашенко поздравил Минскую региональную таможню со 100-летием

Новости Беларуси. 100-летие образования 11 января отмечает Минская региональная таможня. Ее история неразрывно связана с историей страны, в которой нет белых пятен. Руководство, личный состав и ветеранов Минской региональной таможни поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В условиях преобладания мирового протекционизма, неправомерных санкций и неприкрытого давления на Беларусь роль таможенных органов в деле защиты внутреннего рынка, развитии экспортного и транзитного потенциала страны будет, безусловно, только возрастать. А от каждого сотрудника потребуются все его мастерство, опыт и знания, чтобы поставить надежный заслон проникновению на нашу территорию контрабандной и контрафактной продукции, запрещенных веществ и материалов.