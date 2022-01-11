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Обсуждение обновлённой Конституции и не только. С какими вопросами обращаются в общественные приёмные?

11 января 2022 06:37
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Новости Беларуси. Проект Конституции нацелен обеспечить солидарность общества и экономическое развитие страны. Об этом сказал заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц во время работы Общественной приемной по обсуждению изменений и дополнений обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обсуждение обновлённой Конституции и не только. С какими вопросами обращаются в общественные приёмные?-1

Как отметил вице-спикер, новшества затронут многие аспекты жизнедеятельности граждан. И белорусы активно вовлечены в обсуждение новой редакции. Поступали предложения по деятельности Всебелорусского народного собрания, судоустройства, местного управления и самоуправления. Воспользовавшись случаем, многие поднимали и свои житейские проблемы. Специалисты займутся изучением вопросов и дадут ответы гражданам в ближайшее время.  

Обсуждение обновлённой Конституции и не только. С какими вопросами обращаются в общественные приёмные?-4

Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 17.00. В связи с большим числом желающих обратиться к сенаторам общественная приемная по обсуждению изменений и дополнений Конституции будет работать по предварительной записи.  

# Прием граждан # общество # Леонид Заяц # Фотофакт

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