Обсуждение обновлённой Конституции и не только. С какими вопросами обращаются в общественные приёмные?

Новости Беларуси. Проект Конституции нацелен обеспечить солидарность общества и экономическое развитие страны. Об этом сказал заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц во время работы Общественной приемной по обсуждению изменений и дополнений обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил вице-спикер, новшества затронут многие аспекты жизнедеятельности граждан. И белорусы активно вовлечены в обсуждение новой редакции. Поступали предложения по деятельности Всебелорусского народного собрания, судоустройства, местного управления и самоуправления. Воспользовавшись случаем, многие поднимали и свои житейские проблемы. Специалисты займутся изучением вопросов и дадут ответы гражданам в ближайшее время.