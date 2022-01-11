11 января в мире празднуется Международный день «спасибо»

Он появился благодаря ООН и ЮНЕСКО и отмечается в разных странах мира, хоть и не является официальным. Цель Международного дня «спасибо» – избавить мир от грубости, злости и невежливости. Ведь мы живем в эпоху, когда все постоянно куда-то спешат. Поэтому часто не замечаем труд людей, направленный в нашу сторону, и все реже испытываем чистые и искренние эмоции благодарности за это. Именно для того, чтобы мы научились проявлять благодарность, и создавался Международный день «спасибо».