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Генсек ОДКБ отправится с рабочей поездкой в Казахстан

11 января 2022 06:22
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11 января с рабочей поездкой в Казахстан отправится генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Генсек ОДКБ отправится с рабочей поездкой в Казахстан-1

Станислав Зась займется изучением положения дел на месте и проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Казахстана, а также с командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ, где обсудят сложившуюся ситуацию и меры по ее нормализации. Во время командировки, которая продлится до 13 января, генеральный секретарь ОДКБ ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС.  

# Протесты в Казахстане # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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