Генсек ОДКБ отправится с рабочей поездкой в Казахстан

Станислав Зась займется изучением положения дел на месте и проведет встречи с высшим политическим и военным руководством Казахстана, а также с командованием Коллективными миротворческими силами ОДКБ, где обсудят сложившуюся ситуацию и меры по ее нормализации. Во время командировки, которая продлится до 13 января, генеральный секретарь ОДКБ ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС.