Прямой эфир

В Минске отключат подсветку Нацбиблиотеки и Большого театра. Во всём мире пройдёт акция «Час Земли»

27 марта 2021 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Традиционно в последнюю субботу марта по всей планете проходит «Час Земли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 20:30 по местному времени самая массовая экологическая акция начнется и в Беларуси, как и в почти 200 других странах.

В Минске отключат подсветку Нацбиблиотеки и Большого театра. Во всём мире пройдёт акция «Час Земли»-1

Например, в Китае, Монголии, Туркменистане, Индии она уже состоялась. В Минске по традиции отключится подсветка таких знаковых объектов, как Национальная библиотека и Большой театр. Каждый может внести вклад в сбережение энергии и сохранение климата на планете, выключив свой мобильный телефон, свет и электроприборы. Это значительно снижает вредные выбросы в атмосферу и экономит электроэнергию.

# Экология # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Особенно тепло в Беларуси будет 31 марта и 1 апреля. Синоптики рассказали о погоде на неделю
27 марта 2021 16:47

Особенно тепло в Беларуси будет 31 марта и 1 апреля. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL
27 марта 2021 16:44

Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL

«Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях
27 марта 2021 16:44

«Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях