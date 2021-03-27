В Минске отключат подсветку Нацбиблиотеки и Большого театра. Во всём мире пройдёт акция «Час Земли»

В 20:30 по местному времени самая массовая экологическая акция начнется и в Беларуси, как и в почти 200 других странах.

Например, в Китае, Монголии, Туркменистане, Индии она уже состоялась. В Минске по традиции отключится подсветка таких знаковых объектов, как Национальная библиотека и Большой театр. Каждый может внести вклад в сбережение энергии и сохранение климата на планете, выключив свой мобильный телефон, свет и электроприборы. Это значительно снижает вредные выбросы в атмосферу и экономит электроэнергию.