Прямой эфир

Немецкая армия столкнулась с дефицитом кадров при создании новой бригады в Литве

20 июля 2026 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тем временем попытка развернуть немецкий военный форпост у наших границ в Литве обернулась для Берлина кадровой катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутренние отчеты Министерства обороны Германии показывают, что из 10 частей будущей бригады семь испытывают нехватку личного состава. Вспомогательные службы набрали менее трети персонала, а штабы связи укомплектованы лишь на 40 %. 

Добровольно ехать в прибалтийские окопы немецкие специалисты не хотят, поэтому командование перешло к тактике шантажа и переводит батальоны в бригаду насильно, угрожая лишением всех выплат в случае отказа. В Бундестаге также предупредили о возможности введения обязательного призыва.

На этом фоне в стране зафиксирован взрывной рост числа отказников. Только за первые 3 месяца текущего года более 2,5 тысячи человек подали заявления об отказе от службы по соображениям совести. 

Немецкие солдаты пытаются оправдать свое нежелание ехать семейными трудностями и культурными различиями. Но за этими словами скрывается другая причина. Военные панически боятся подставиться под ответный удар, испугавшись западной многолетней пропаганды о якобы неизбежном столкновении с Россией в Прибалтике.

# Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии из-за обмелевшего Дуная остановлено судоходство и паромное сообщение
20 июля 2026 13:53

В Румынии из-за обмелевшего Дуная остановлено судоходство и паромное сообщение

Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании
20 июля 2026 13:49

Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра Великобритании

В ЕС шесть стран блокируют новый пакет антироссийских санкций
20 июля 2026 13:41

В ЕС шесть стран блокируют новый пакет антироссийских санкций