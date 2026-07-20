Тем временем попытка развернуть немецкий военный форпост у наших границ в Литве обернулась для Берлина кадровой катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внутренние отчеты Министерства обороны Германии показывают, что из 10 частей будущей бригады семь испытывают нехватку личного состава. Вспомогательные службы набрали менее трети персонала, а штабы связи укомплектованы лишь на 40 %.

Добровольно ехать в прибалтийские окопы немецкие специалисты не хотят, поэтому командование перешло к тактике шантажа и переводит батальоны в бригаду насильно, угрожая лишением всех выплат в случае отказа. В Бундестаге также предупредили о возможности введения обязательного призыва.

На этом фоне в стране зафиксирован взрывной рост числа отказников. Только за первые 3 месяца текущего года более 2,5 тысячи человек подали заявления об отказе от службы по соображениям совести.

Немецкие солдаты пытаются оправдать свое нежелание ехать семейными трудностями и культурными различиями. Но за этими словами скрывается другая причина. Военные панически боятся подставиться под ответный удар, испугавшись западной многолетней пропаганды о якобы неизбежном столкновении с Россией в Прибалтике.