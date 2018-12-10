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Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК

10 декабря 2018 19:05
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Новости Беларуси. Солигорский колледж начал готовить кадры для Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК-1

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК-3

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК-5

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК-7

Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК-9

Главная задача – подготовить персонал, который будет работать с уникальным оборудованием. В процессе обучения совмещают изучение теории и практику. «Новобранцы» слушают курс лекций в местном филиале БНТУ и проходят стажировку на строительной площадке.

О единственной в стране кузнице уникальных специалистов – репортаж корреспондента Ксении Худолей. Все подробности – в видеоматериале.

«Сегодня здесь отличная атмосфера»: на каком этапе находится строительство Нежинского ГОКа

# Образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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