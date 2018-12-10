Солигорский колледж начал подготовку кадров для Нежинского ГОК

Новости Беларуси. Солигорский колледж начал готовить кадры для Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главная задача – подготовить персонал, который будет работать с уникальным оборудованием. В процессе обучения совмещают изучение теории и практику. «Новобранцы» слушают курс лекций в местном филиале БНТУ и проходят стажировку на строительной площадке.

О единственной в стране кузнице уникальных специалистов – репортаж корреспондента Ксении Худолей. Все подробности – в видеоматериале.