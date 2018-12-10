Многодетные семьи и дети-сироты смогут получить жильё быстрее. Президент подписал указы об усилении господдержки
Новости Беларуси. Многодетным семьям и детям-сиротам помогут быстрее обзавестись собственным жильем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это направлены сразу два указа, которые 10 декабря подписал Президент Беларуси.
В частности, документы предусматривают увеличение финансовой поддержки таких граждан. Все подробности у корреспондента Евгения Поболовца.
Людмила и Дмитрий Медведевы женаты 14 лет. Как молодая семья по льготному кредиту построили небольшую квартиру. И уже после родились дети: старшему Егору 12 лет, младшему Тимофею – всего два. Но обоим мальчикам нужен особый уход. Теперь мечта Медведевых – собственный дом.
Людмила и Дмитрий Медведевы:
Егор – старший мальчик – очень болезненно реагирует на шум. А квартира, как и дом, требуют ремонта, периодически кто-то что-то делает. Мы переживаем очень сильно.
Сейчас такие семьи отнесены к категории первоочередных на право получения жилья. Ранее к таковым относились только те семьи, где было четверо и более детей. Для них все осталось без изменений – они также первые в очереди.
Евгений Поболовец, СТВ:
Еще одно новшество. Допустим, семья в свое время построила квартиру, но не выбрала все льготы, которые ей предусмотрены законом, то есть менее 15 метров на одного человека.
А затем родились еще дети, и потребовалась квартира большего размера. Сейчас можно вновь обратиться за помощью, и такая льгота уже будет учтена.
Также решили помочь в строительстве жилья и детям-сиротам. Им часто не хватало субсидий в размере 35 %, поэтому сейчас эту долю увеличили до 50 % от суммы основного долга.
В целом, подчеркивают разработчики указа, все изменения вносились точечно и будут учтены автоматически. Заново идти в исполком не придется.
Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Никаких новых очередей формироваться не будет. Эти очереди уже давно существуют. Есть специальные базы. У каждой семьи есть карточка. В карточке этой семьи будет прописан ее статус. Когда выйдет этот указ, в эти карточки внесутся изменения, и программа автоматически выстроит очередь.
Еще одним новшеством стало ограничение права на получение господдержки теми семьями, где взрослые не работают, хотя вполне могли бы. При этом подчеркивается – дети не должны страдать. Государство здесь четко разделяет границы ответственности.
Татьяна Затуренская, начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:
Указом предусмотрена возможность для трудоспособных членов семьи стать занятыми в экономике. Есть определенная схема. В течение определенных месяцев они должны доказать, показать, что они работают. В такой ситуации господдержка будет оказана именно на эту долю, на эту часть.
Если человек не занят в экономике, он и дальше не будет занят, то, естественно, он в своей части теряет господдержку.
В Беларуси порядка 700 тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий. Помочь всем желающим построить свое жилье будут призваны еще два документа, которые сейчас готовятся к принятию: о жилищно-строительных сбережениях и ипотеке. Эти нормы могут быть приняты уже в самые ближайшие месяцы.