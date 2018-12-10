Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

Новости Беларуси. Справедливость и равенство. В Национальной библиотеке презентовали всеобщую декларацию прав человека на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобное издание – первое в своем роде.
Новости Беларуси. Справедливость и равенство. В Национальной библиотеке презентовали всеобщую декларацию прав человека на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобное издание – первое в своем роде.
Его появление приурочили к 70-летию основополагающего документа, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН, соучредителем которой была и наша страна.
В декларации закрепили основные принципы на достойную жизнь и свободу человека, его личную неприкосновенность вне зависимости от расы, пола, языка и религии.
Андрей Дапкюнас, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Калі б была зроблена спроба ўзгадніць такі дакумент сёння, можа быць, у гэтым выглядзе ён бы не быў ўзгоднены. Можа быць, не атрымалася б знайсці кансэнсус паміж дзяржавамі свету па ўсіх гэтых пытаннях, якія мы сёння ўспрымаем як дадзенасць.
Дакларацыя будзе развівацца, яна будзе жывым дакументам. Але нават тое, што закладзена ў ёй сёння, гэта вялікая і вельмі высокая мэта. Нам шмат чаго трэба зрабіць, каб рэалізаваць хаця б тое, што ў ёй напісана.
Равные права сегодня в основе достижения Целей устойчивого развития. Беларусь активно продвигает эту позицию. Так, правительством была одобрена национальная программа социально-экономического развития до 2030 года. Ее главная цель – повысить качество и уровень жизни людей.