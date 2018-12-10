Будет живым документом. Декларацию прав человека на белорусском языке презентовали в Минске

Новости Беларуси. Справедливость и равенство. В Национальной библиотеке презентовали всеобщую декларацию прав человека на белорусском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобное издание – первое в своем роде.

Его появление приурочили к 70-летию основополагающего документа, утвержденного Генеральной Ассамблеей ООН, соучредителем которой была и наша страна.

В декларации закрепили основные принципы на достойную жизнь и свободу человека, его личную неприкосновенность вне зависимости от расы, пола, языка и религии.