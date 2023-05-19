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Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР»

19 мая 2023 07:14
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Новости Беларуси. Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР»-1

В многофункциональном комплексе размещены учебные классы, комнаты оперативных дежурных и психологической разгрузки, а также места для хранения боевой техники и спецодежды. Созданы все необходимые условия для работы личного состава и оперативного выполнения задач.  

Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР»-4

Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР»-6

Фото: сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Здание строилось не для каких-то административных целей, а в первую очередь для личного состава, который 24 часа в сутки несет службу по выполнению задач по предназначению. Техника должна быть в теплых гаражах и боксах. Она должна быть готова в течение трех минут к выезду, прогретые, готовые выполнять поставленные задачи. Вот это основная цель, которую мы здесь преследуем.  

Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР»-9

Игорь Зарембо, начальник Республиканского отряда специального назначения МЧС:
Мы постоянно работаем над улучшением материально-технической базы отряда. Совершенствуем свои профессиональные навыки. Такой подарок в виде замечательного современного здания, которое позволит нам, спасателям, еще лучше выполнять свои обязанности, готовиться к чрезвычайным ситуациям и в свободные минуты отдыхать, восстанавливаться.  

Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР»-12

В планах на 2023 год ввести в эксплуатацию новые здания для спасателей в Гомельской и Гродненской областях. А также реконструировать объекты на территории других регионов.  

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Игорь Зарембо # Фотофакт

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