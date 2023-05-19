Новости Беларуси. Новое здание дежурной смены открыли в Республиканском отряде специального назначения «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В многофункциональном комплексе размещены учебные классы, комнаты оперативных дежурных и психологической разгрузки, а также места для хранения боевой техники и спецодежды. Созданы все необходимые условия для работы личного состава и оперативного выполнения задач.

Фото: сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Здание строилось не для каких-то административных целей, а в первую очередь для личного состава, который 24 часа в сутки несет службу по выполнению задач по предназначению. Техника должна быть в теплых гаражах и боксах. Она должна быть готова в течение трех минут к выезду, прогретые, готовые выполнять поставленные задачи. Вот это основная цель, которую мы здесь преследуем.

Игорь Зарембо, начальник Республиканского отряда специального назначения МЧС:

Мы постоянно работаем над улучшением материально-технической базы отряда. Совершенствуем свои профессиональные навыки. Такой подарок в виде замечательного современного здания, которое позволит нам, спасателям, еще лучше выполнять свои обязанности, готовиться к чрезвычайным ситуациям и в свободные минуты отдыхать, восстанавливаться.