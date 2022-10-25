Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днём Республики

Дружественный нам Казахстан 25 октября отмечает главный государственный праздник – День Республики. По этому случаю в регионах проходят концерты, торжественные собрания, спортивные игры и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на внешнее давление, Минск и Астана продолжают придерживаться курса стратегического сотрудничества. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси среди стран СНГ. Теплые дружеские отношения связывают и наших лидеров. По случаю национального праздника Александр Лукашенко направил поздравление Касым-Жомарту Токаеву.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня Казахстан твердо придерживается принципов миролюбивой внешней политики, всемерно содействует укреплению взаимопонимания и добрососедства, а содержательные инициативы Астаны играют важную роль в обеспечении международной безопасности, решении глобальных проблем человечества.