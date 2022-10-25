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Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днём Республики

25 октября 2022 08:32
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Дружественный нам Казахстан 25 октября отмечает главный государственный праздник – День Республики. По этому случаю в регионах проходят концерты, торжественные собрания, спортивные игры и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днём Республики -1

Несмотря на внешнее давление, Минск и Астана продолжают придерживаться курса стратегического сотрудничества. Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси среди стран СНГ. Теплые дружеские отношения связывают и наших лидеров. По случаю национального праздника Александр Лукашенко направил поздравление Касым-Жомарту Токаеву.

Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днём Республики -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня Казахстан твердо придерживается принципов миролюбивой внешней политики, всемерно содействует укреплению взаимопонимания и добрососедства, а содержательные инициативы Астаны играют важную роль в обеспечении международной безопасности, решении глобальных проблем человечества.

Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днём Республики -7

Александр Лукашенко выразил убеждение, что построенные на дружбе и доверии, проверенные временем отношения между Беларусью и Казахстаном будут и далее развиваться на благо наших граждан.

# Беларусь-Казахстан # общество # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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