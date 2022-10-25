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Лукашенко: Служба безопасности Президента в сложнейших условиях стала надёжным щитом для нашего народа

25 октября 2022 08:04
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Новости Беларуси. Надежным щитом для белорусского народа и государства стала Служба безопасности Президента. 25 октября коллектив ведомства отмечает 28-ю годовщину со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравление сотрудникам, офицерам, служащим и ветеранам службы направил Александр Лукашенко.

Лукашенко: Служба безопасности Президента в сложнейших условиях стала надёжным щитом для нашего народа-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Более четверти века вы всегда на боевом посту, выполняя на высочайшем профессиональном уровне важнейшие задачи, которые стоят перед органами государственной охраны. Отрадно, что в непростые для страны времена военнослужащие Службы безопасности проявили решительность и мужество, в сложнейших условиях стали надежным щитом от посягательств на интересы белорусского народа и государства.

Александр Лукашенко отметил, что верные воинскому долгу, офицерской чести и присяге сотрудники Службы безопасности Президента заслуженно пользуются в обществе огромным авторитетом и уважением. И поблагодарил каждого за порядочность и надежность.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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