Лукашенко: Служба безопасности Президента в сложнейших условиях стала надёжным щитом для нашего народа

Новости Беларуси. Надежным щитом для белорусского народа и государства стала Служба безопасности Президента. 25 октября коллектив ведомства отмечает 28-ю годовщину со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Более четверти века вы всегда на боевом посту, выполняя на высочайшем профессиональном уровне важнейшие задачи, которые стоят перед органами государственной охраны. Отрадно, что в непростые для страны времена военнослужащие Службы безопасности проявили решительность и мужество, в сложнейших условиях стали надежным щитом от посягательств на интересы белорусского народа и государства.

Александр Лукашенко отметил, что верные воинскому долгу, офицерской чести и присяге сотрудники Службы безопасности Президента заслуженно пользуются в обществе огромным авторитетом и уважением. И поблагодарил каждого за порядочность и надежность.