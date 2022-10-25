Новости Беларуси. Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области. Это первый объект такого рода в этом регионе. Трасса соответствует всем стандартам. Практически 2 километра дистанции и полдесятка трамплинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вовсю проходят первые тренировки. Мотоспорт в районе активно развивался еще в 90-х, однако с тех пор трасса превратилась в холмистый пустырь. Через четверть века этому направлению решили вернуть былую славу. К реализации проекта подключилась не только местная власть, но и энтузиасты, а также мотогонщики со всей области. Теперь на новом треке будут готовить чемпионов. В приоритете клуба – воспитание юных звезд спорта. Чтобы добиться высоких достижений, приступать к занятиям рекомендуют с 5 лет.

Павел Канин, руководитель гомельского отделения мотоклуба «Ночные волки»:

Работаем давно с подростковыми мотосекциями, где мотомногоборье тоже как спорт. Вот, фигурное вождение. Мы развиваем дерт-трек как любительский спорт. Это любой мотоцикл может участвовать на кроссовой резине по кольцу. Ну и мотокросс поддерживаем уже как спорт профессиональный.

Максим Поляков, мотолюбитель:

Трасса свежая, только построили, где-то еще доделывать надо. Кто приезжал, какие гонщики из России, все хвалят, никаких нареканий нет.