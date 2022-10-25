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Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области

25 октября 2022 07:36
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Новости Беларуси. Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области. Это первый объект такого рода в этом регионе. Трасса соответствует всем стандартам. Практически 2 километра дистанции и полдесятка трамплинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области-1

Вовсю проходят первые тренировки. Мотоспорт в районе активно развивался еще в 90-х, однако с тех пор трасса превратилась в холмистый пустырь. Через четверть века этому направлению решили вернуть былую славу. К реализации проекта подключилась не только местная власть, но и энтузиасты, а также мотогонщики со всей области. Теперь на новом треке будут готовить чемпионов. В приоритете клуба – воспитание юных звезд спорта. Чтобы добиться высоких достижений, приступать к занятиям рекомендуют с 5 лет.

Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области-4

Павел Канин, руководитель гомельского отделения мотоклуба «Ночные волки»:
Работаем давно с подростковыми мотосекциями, где мотомногоборье тоже как спорт. Вот, фигурное вождение. Мы развиваем дерт-трек как любительский спорт. Это любой мотоцикл может участвовать на кроссовой резине по кольцу. Ну и мотокросс поддерживаем уже как спорт профессиональный.

Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области-7

Максим Поляков, мотолюбитель:
Трасса свежая, только построили, где-то еще доделывать надо. Кто приезжал, какие гонщики из России, все хвалят, никаких нареканий нет.

Современная трасса для мотокросса появилась в Гомельской области-10

В следующем году трасса получит необходимый сертификат, который позволит проводить на ней национальные и даже международные чемпионаты.

# Мотоциклисты # общество # Павел Канин # Максим Поляков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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