Александр Лукашенко поставил задачи перед аграриями в период уборочной: главное – темпы и качество

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в оптимальные сроки, оперативно и качественно организовать уборочную кампанию. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В короткий период времени работу аграриев нужно организовать так, чтобы все успеть: провести и заготовку кормов, и своевременную уборку зерна. При таком положении вещей главное требование на предстоящий уборочный период – темпы и качество. При этом нужно поставить жесткий заслон потерям зерна.

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство для проведения успешной уборочной кампании сделало все, что просили, и даже больше того, в том числе выделены средства на технику и топливо. «Осталось только организовать процесс», – отметил Президент.

Глава государства требует завершить уборочные работы в оптимальные агротехнические сроки. В связи с этим он потребовал от чиновников, отвечающих за агропромышленный комплекс, доложить по ряду вопросов.

Во-первых‚ Президента интересует, что еще нужно, чтобы поставить на линейку готовности зерноуборочную технику, какая обеспеченность запасными частями и как организован оперативный ремонт, ведь на этот момент, по имеющейся информации, неисправными остаются около 9 % зерноуборочных комбайнов. Кроме того, контролирующие органы выявляют факты хищения запасных частей, горюче-смазочных материалов, случаи приписок готовности техники.

Во-вторых, Александр Лукашенко потребовал доложить по вопросу организации сушки зерна. По данным Минсельхозпрода, 10 % комплексов не готовы к его приемке.

В связи с этим вопрос – как будут использованы производственные мощности комбинатов хлебопродуктов. Приемку зерна любой влажности необходимо организовать круглосуточно, а государственный заказ должен быть безусловно выполнен, подчеркнул белорусский лидер.