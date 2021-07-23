Списки будут обновляться каждые три часа. В Беларуси начался приём документов в вузы и ссузы

Новости Беларуси. В Беларуси подвели итоги централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году абсолютный результат – 100 баллов – показали 379 абитуриентов. 24 из них смогли получить высший балл сразу по двум предметам. Всего в нынешних испытаниях участие приняли более 60 тысяч человек.

Сейчас идет следующий этап – прием документов в вузы и ссузы. У поступающих на бюджет есть время до 26 июля, на платную форму – до 9 августа.

С 2021 года отслеживать актуальную информацию о поступлении в университеты станет проще. Списки абитуриентов будут обновляться каждые три часа.