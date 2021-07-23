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«Идти к мечте и верить в себя». Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио

23 июля 2021 07:57
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Новости Беларуси. Жители планеты в ожидании официального старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Торжественная церемония открытия начнется в 14:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известны имена знаменосцев. Ими избраны пловец Никита Цмыг и Анна Марусова. Приветствие участникам делегации Беларуси на Олимпиаде направил Президент Александр Лукашенко.

«Идти к мечте и верить в себя». Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Олимпийская медаль – это не только личный успех атлета, но и предмет особой гордости нации, потому что спортивные победы давно уже стали демонстрацией уровня развития стран, их достижений и культурного наследия. Убежден, что кропотливая работа тренеров, многолетний упорный труд позволят вам показать в Японии свои лучшие личные результаты, достойно представить Беларусь в многонациональной олимпийской семье. Главное – идти к своей мечте и верить в себя. Как верят в вас миллионы белорусов, внимание которых в эти дни будет приковано к спортивным аренам Токио. Желаю олимпийцам крепкого здоровья, удачи и ярких побед.

Александр Лукашенко пожелал спортсменам крепкого здоровья, успехов и побед.

# Олимпиада 2020 # общество # Александр Лукашенко # Никита Цмыг # Анна Марусова # Фотофакт

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