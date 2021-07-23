«Идти к мечте и верить в себя». Лукашенко направил приветствие делегации Беларуси на Олимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Жители планеты в ожидании официального старта XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Торжественная церемония открытия начнется в 14:00 по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известны имена знаменосцев. Ими избраны пловец Никита Цмыг и Анна Марусова. Приветствие участникам делегации Беларуси на Олимпиаде направил Президент Александр Лукашенко.