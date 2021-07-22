Лукашенко: закон для всех един, но в законах всё не пропишешь, поэтому опираемся на справедливость

Новости Беларуси. От ядерной безопасности до наращивания экспорта. Совещание 22 июля во Дворце Независимости негласно получило название «день правительства», поскольку на встрече с Президентом – руководство Совмина с большим списком предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока дискуссия не началась, Александр Лукашенко напомнил основные требования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Целесообразность – то есть надо, не надо – принятия подобных указов сегодня. Экономическая эффективность – то есть что мы от этого получим? И обязательно все это должно базироваться на социальной справедливости. Я часто говорю: да, закон для всех един и законы надо исполнять. Но в законах все не пропишешь, поэтому опираемся на справедливость. Принимаем решения и думаем: так справедливо это будет или нет?

Ну, например, очень важный вопрос приватизации. Ну никто же не против приватизации, все хотят как лучше. Но главный здесь вопрос даже не на законах базируется, а на справедливости: справедливо ли будет общенародные предприятия, как мы их называем, которые создавались всем народом, страной и даже прошлыми поколениями, сегодня взять и отдать одному человеку в руки? Или двоим-троим? Это так, к примеру. И с такими факторами и фактами мы сталкиваемся постоянно.