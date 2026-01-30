Не ускоримся – толку не будет! Лукашенко поставил задачу перед белорусской микроэлектронной промышленностью

Предприятие входит в число мировых лидеров электронного машиностроения. Здесь разрабатывают и производят высокоточное оптико-механическое, контрольно-измерительное и сборочное оборудование для микроэлектроники. После распада Советского Союза в Беларуси это направление не только сохранили, но и последовательно усиливали, расширяя компетенции и производственные возможности.

Также Александр Лукашенко сегодня, 30 января, принял участие в открытии Центра специального технологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Новый центр не имеет аналогов в СНГ. Он позволит обеспечивать выпуск продукции с технологическими нормами 90 нанометров, которая необходима для создания современных образцов оборудования для электронного машиностроения. Кроме того, площадка используется для тестирования и внедрения обновленных версий программного обеспечения, разрабатываемого специалистами предприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что вы делаете, делают всего пять стран мира. Все! А вы говорите «маленькая Беларусь». Не такая она маленькая. Размеры государства сегодня определяются не границами и не площадью, а состоянием интеллекта и возможностей в производстве. Мы это умеем делать. И если вы, повторяю, будете как сейчас, хотя бы как сейчас, хотя надо ускоряться...

Помните, я говорил, остановимся – те, кто сзади, затопчут. Вы идете впереди. Поэтому и деньги вам находят, и работаете вы, как генеральный говорит, и в три смены, и в выходные часто выходите. И я не слышал, чтобы с «Планара» кто-то «тиктокался» и жаловался, что их заставляют работать. Это великое дело. Ускоряться надо.

Не ускоримся – толку не будет. Это не потому, что я так вот хочу и вас все время подталкиваю. Вопрос в том, что у нас нет огромного количества редкоземельных металлов, материалов и так далее – за что сегодня идет борьба. У нас нет того объема природного газа и нефти, за который даже крупные страны, лидеры, как Соединенные Штаты Америки – вы знаете, как Дональд [Трамп – прим. ред.] к этому относится. Тоже – от малого к великому. Если кто-то не соглашается – приехали, в вертолет схватили, вывезли Президента страны. За всем этим стоит ресурс – природные ископаемые. И прежде всего нефть.

У нас этого нет. Мы гордимся тем, что у нас есть умные люди и высокие технологии. А высокие технологии нуждаются в том, чтобы быстрее бежать и думать о том, чтобы тебя не опередили. Нечем подстраховаться. Поэтому знайте: никто ничего не даст. Желающие отобрать то, что у тебя есть, как здесь передовое, всегда найдутся. Поэтому смотрите на себя, на свое. Производите свое, чтобы не только мы, но и наши дети и внуки могли жить и работать на этой земле.