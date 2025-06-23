Глава МИД Ирана прибыл в Москву для экстренных переговоров с президентом России

Атака США на иранские ядерные объекты вызвала серьезную обеспокоенность во всем мире. Государства призывают к деэскалации, но обстановка по-прежнему характеризуется высоким уровнем нестабильности. После 17-часовой паузы новые ракеты были выпущены из Ирана, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. ВВС Израиля в ответ нанесли удары по объектам военной инфраструктуры в иранском Керманшахе. Поступают сообщения о взрывах в Тегеране и других регионах. Тем временем глава МИД Ирана прибыл в Москву для экстренных переговоров с Владимиром Путиным.

Известно, что в повестке встречи обсуждение стратегии совместного реагирования на возникшие угрозы. Ранее министр призвал международные организации ответить на агрессию со стороны США. При этом он подчеркнул, что Иран не готов к возобновлению дипломатии, пока не будет реакции на американскую атаку. Накануне Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. На обсуждение была вынесена инициатива Ирана закрыть Ормузский пролив, из-за чего цены на нефть начали стремительно расти. Сегодня также ожидается встреча участников Совета управляющих МАГАТЭ по вопросу ближневосточного конфликта.